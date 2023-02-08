Кадыров сообщил о взятии укрепрайона под селом Берестовое

Глава Чечни Кадыров сообщил о взятии российскими силами укрепрайона под селом Берестовое

В районе села Берестовое, находящемся к северо-востоку от Соледара, спецназ «Ахмат» и силы второго гвардейского Луганско-Северодонецкого армейского корпуса отбили у Вооруженных сил Украины (ВСУ) хорошо оборудованный укрепрайон, сообщил в Telegram глава Чечни Рамзан Кадыров.

«В ходе огневого контакта наши бойцы нанесли ощутимый урон живой силе противника», — написал Кадыров, уточнив, что при оказании сопротивления российским частям был ранен один военнослужащий ВСУ. Вскоре он окажется на лечении.