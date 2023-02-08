Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
12:48, 8 февраля 2023Бывший СССР

Кадыров сообщил о взятии укрепрайона под селом Берестовое

Глава Чечни Кадыров сообщил о взятии российскими силами укрепрайона под селом Берестовое

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

В районе села Берестовое, находящемся к северо-востоку от Соледара, спецназ «Ахмат» и силы второго гвардейского Луганско-Северодонецкого армейского корпуса отбили у Вооруженных сил Украины (ВСУ) хорошо оборудованный укрепрайон, сообщил в Telegram глава Чечни Рамзан Кадыров.

«В ходе огневого контакта наши бойцы нанесли ощутимый урон живой силе противника», — написал Кадыров, уточнив, что при оказании сопротивления российским частям был ранен один военнослужащий ВСУ. Вскоре он окажется на лечении.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Василий Мека
Обсудить
Последние новости
Более 7000 человек погибли в результате землетрясения в Турции
Власти Челябинска прокомментировали драку подростков с молотками в школе
Раскрыты подробности о состоянии госпитализированного Сванидзе
Обманувшую россиян на миллионы рублей главу ювелирного салона задержали в Москве
В России предложили в четыре раза увеличить субсидии одной отрасли
Кадыров сообщил о взятии укрепрайона под селом Берестовое
Комик высмеяла склонность Леонардо Ди Каприо к юным моделям
Мать российской школьницы обвинила классного руководителя в травле
Стало известно о решении Эрдогана по переносу выборов после землетрясения
Эрдоган прилетел в разрушенный турецкий город
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.