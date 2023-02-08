Стало известно об отходе ВСУ из Купянска

ТАСС: представитель силовых структур РФ сообщил об отходе ВСУ из окрестностей Купянска

Штаб 14-й отдельной мотопехотной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) и подразделения батальона «Кракен» покидают окрестности Купянска Харьковской области. Об отходе украинских войск из населенного пункта сообщил ТАСС представитель российских силовых структур.

По его словам, также идет эвакуация представителей подконтрольной Киеву администрации с их семьями и других служб. Они вывозят в Харьков служебную документацию и архивы, стало известно собеседнику агентства.

Данные сведения подтвердил ТАСС еще один источник. Однако официальных комментариев военно-гражданской администрации Харьковской области пока нет.

При этом назначенный Украиной первый заместитель главы Купянской районной государственной администрации Андрей Канашевич назвал эти данные информационной атакой.

7 февраля Минобороны России доложило, что за сутки ВСУ потеряли на купянском направлении более 50 бойцов, две бронемашины, четыре автомобиля и гаубицу Д-30.

По данным оборонного ведомства, артиллерия «Западной» группировки войск при поддержке штурмовой и армейской авиации нанесла удар по живой силе и технике подразделений 14-й и 92-й механизированных бригад ВСУ в районе сел Ивановка и Берестовое Харьковской области.