Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
11:17, 8 февраля 2023Бывший СССР

Стало известно об отходе ВСУ из Купянска

ТАСС: представитель силовых структур РФ сообщил об отходе ВСУ из окрестностей Купянска

Фото: Yevhen Titov / Reuters

Штаб 14-й отдельной мотопехотной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) и подразделения батальона «Кракен» покидают окрестности Купянска Харьковской области. Об отходе украинских войск из населенного пункта сообщил ТАСС представитель российских силовых структур.

По его словам, также идет эвакуация представителей подконтрольной Киеву администрации с их семьями и других служб. Они вывозят в Харьков служебную документацию и архивы, стало известно собеседнику агентства.

Данные сведения подтвердил ТАСС еще один источник. Однако официальных комментариев военно-гражданской администрации Харьковской области пока нет.

При этом назначенный Украиной первый заместитель главы Купянской районной государственной администрации Андрей Канашевич назвал эти данные информационной атакой.

7 февраля Минобороны России доложило, что за сутки ВСУ потеряли на купянском направлении более 50 бойцов, две бронемашины, четыре автомобиля и гаубицу Д-30.

По данным оборонного ведомства, артиллерия «Западной» группировки войск при поддержке штурмовой и армейской авиации нанесла удар по живой силе и технике подразделений 14-й и 92-й механизированных бригад ВСУ в районе сел Ивановка и Берестовое Харьковской области.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Число жертв землетрясения в Турции превысило шесть тысяч человек
Женщина сорвала куш в лотерею и едва не задохнулась от волнения
В Турции зарегистрировали еще одно землетрясение
Рэпер-доброволец притворился мертвым и спасся после боя под Соледаром
Стало известно об отходе ВСУ из Купянска
Пропавшую после взрыва пятиэтажки под Тулой девушку нашли погибшей
Российского депутата заподозрили в избиении дрифтеров на автозаправке
В России впервые с конца октября выявили более 10 тысяч случаев COVID-19
Названы самые необычные локации для фотосессии в Москве
Миграцию первых людей в Америку связали с изменением климата
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.