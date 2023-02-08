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18:33, 8 февраля 2023Силовые структуры

Кассир СДЭК подстроил ограбление пункта выдачи в Ногинске и попал на видео

В Ногинске задержали кассира СДЭК, подстроившего ограбление своего пункта выдачи

В подмосковном Ногинске кассир СДЭК подстроил ограбление своего пункта выдачи и попал на видео. Запись в среду, 8 февраля, опубликовал Telegram-канал SHOT.

На кадрах видно, как двое мужчин забегают в офис, распыляют газовый баллончик в лицо фигуранту, а затем берут чемодан с наличными и убегают.

По данным канала, сотрудник доставки рассказал приятелям, что в кассе его пункта много денег. Тогда они решили сымитировать нападение на пункт выдачи и забрать 100 тысяч рублей. Когда лжеграбители ушли с деньгами, кассир позвонил в полицию. Отмечается, что всех участников налета задержали.

Ранее стало известно, что в Подмосковье мужчина из-за телефонных мошенников взял несколько кредитов и поджег банк.

Екатерина Власова
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