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07:27, 8 февраля 2023Экономика

Производители колбас столкнулись с дефицитом оболочки

«Известия»: российские производители колбас столкнулись с дефицитом европейской оболочки

Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

Российские производители столкнулись с дефицитом оболочки для выпуска колбас и сосисок. Об этом пишут «Известия».

По информации издания, это связано с антироссийскими санкциями Евросоюза, так как пленка для мясной продукции поставлялась с семи европейских заводов — речь идет о фиброузной оболочке.

Сейчас производители вынуждены запасаться этим товаром почти на год вперед — срок доставки достигает 10 месяцев, сырье привозят из Китая по предоплате или по параллельному импорту. Из-за этого затраты выросли на 25–70 процентов, отмечает издание.

Уточняется, что аналогичная проблема возникла и с поставками специй и запчастей для оборудования на мясокомбинатах. Национальный союз мясопереработчиков в письме на имя председателя правительства Михаила Мишустина попросил кабмин продлить льготное кредитование, в частности, инвестиционное, для мясоперерабатывающей отрасли на 2023 год.

Ранее сообщалось, что власти России утвердили постановление о расширении субсидий и грантов для животноводов и сельхозпроизводителей. На 2023 год кабмин выделил 600 миллионов рублей.

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Юлия Мискевич
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