Вахтовик зарезал коллегу в общежитии во время ссоры и получил 12 лет колонии

В Коми осудили на 12 лет вахтовика, зарезавшего коллегу в общежитии во время ссоры

В Республике Коми суд приговорил к 12 годам лишения свободы 48-летнего жителя Архангельской области, зарезавшего коллегу во время ссоры. Об этом в среду, 8 февраля, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Россиянин признан виновным по части 4 статьи 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего»). Он будет отбывать полученное наказание в колонии строгого режима.

По данным ведомства, вахтовик выпивал с приятелем в общежитии. Там они поссорились, осужденный взял нож и ударил оппонента в живот, нанеся тяжелое ранение. Потерпевшего госпитализировали, однако он скончался через два месяца.

Ранее стало известно, что в Нижегородском районе Москвы 39-летний диагност станции техобслуживания убил 53-летнего коллегу-автослесаря.