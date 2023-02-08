Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
19:58, 8 февраля 2023Экономика

В ЕС рассказали об отказе от конфискации российских активов

РИА Новости: ЕС изучает возможность использования активов ЦБ РФ, но не их конфискации

Фото: Guillaume Périgois / Unsplash

В Евросоюзе обсуждают возможность использования активов российского Центробанка для восстановления Украины путем инвестирования, но не конфискации. Об отказе ЕС от изъятия замороженных ЗВР рассказал РИА Новости высокопоставленный европейский источник в Брюсселе.

«Рассматривается опция использования средств, их инвестирования, приумножения, чтобы использовать полученные от этого средства для восстановления Украины. Есть определенные юридические обязательства. Это режим санкций, а не конфискации. Режим санкций позволяет использовать средства, но их необходимо вернуть в случае изменения политики», — объяснил собеседник издания.

Он добавил, что окончательное решение вряд ли удастся принять на саммите ЕС, который пройдет 9-10 февраля, но в блоке «надеются на достижение прогресса».

Законных оснований для того, чтобы конфисковать российские активы и направить их Украине, нет, хотя на этом продолжают настаивать отдельные государства. Однако недавно Bloomberg сообщил, что юридическая служба Евросоюза уведомила об основаниях временно заимствовать по меньшей мере 33,8 миллиарда евро из замороженных активов Банка России для нужд по восстановлению Украины.

Европейские юристы считают, что такой план с правовой точки зрения осуществим при условии, что активы экспроприируют. То есть, основную сумму заимствования и проценты в определенный момент надо будет вернуть России. Согласно мартовскому заявлению главы Минфина России Антона Силуанова, в заморозке из-за санкций находятся около 300 миллиардов долларов золотовалютных резервов ЦБ.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Софья Ермакова
Обсудить
Последние новости
ВСУ обстреляли электроподстанцию в приграничном российском регионе
Вахтовик зарезал коллегу в общежитии во время ссоры и получил 12 лет колонии
Австрия призвала возвести стены на границе ЕС для защиты от мигрантов
Названы часто подделываемые документы при сделках с жильем
В ЕС рассказали об отказе от конфискации российских активов
Швейцария заявила о готовности к посредничеству в конфликте на Украине
Комплексы «Тор» доработали для противодействия HIMARS
73-летняя блогерша примерила откровенные наряды и восхитила подписчиков
У пятилетней девочки обнаружили рак груди
Россиянку задержали за убийство девушки в 1991 году
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.