Вооруженный мачете россиянин устроил бой с полицией и получил срок

Считающий себя гражданином СССР россиянин получил срок за раненного мачете полицейского

Краснодарский краевой суд приговорил к 16,4 года колонии россиянина Александра Вяткина за угрозу убийством и посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов. Об этом в среду, 8 февраля, в своем Telegram-канале сообщает Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Как установил суд, 3 марта 2022 года в дом к осужденному прибыли судебные приставы, поскольку тот уклонился от явки в суд. Вяткин, считающий себя гражданином СССР, выгнал сотрудников, угрожая мачете. Когда к дому прибыли полицейские, он принялся угрожать и им, а позже ввязался в бой. В ходе схватки полицейский, защищавшийся щитом, получил рубленую рану кисти левой руки, а другой сотрудник правоохранительных органов — рану головы, нанесенную тем же оружием.

В ходе судебного заседания Вяткин не раскаялся, зато активно цитировал Книгу Притчей Соломоновых.

24 января сообщалось, что в Тульской области будут судить 52-летнего мужчину, ранившего полицейского ножом.