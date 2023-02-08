Бойцы группы «Викинг» уничтожили управляемым снарядом прикрывавшихся храмом военных ВСУ

Бойцы группы «Викинг» уничтожили украинский узел связи вблизи храма под Марьинкой с помощью управляемого снаряда. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что благодаря использованию высокоточного снаряда «Краснополь» военным удалось уничтожить бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) и при этом не повредить церковь, расположенную в нескольких десятках метров.

Ранее подполковник Народной милиции Луганской народной республики в отставке Андрей Марочко сообщал, что под Угледаром и Артемовском украинские военные сбрасывают на российские подразделения гранаты с отравляющим газом, вызывающим тошноту. «Речь идет, скорее всего, о полицейском газе вроде "Черемухи"», — предположил он.