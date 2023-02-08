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10:28, 8 февраля 2023Бывший СССР

Российские военные уничтожили прикрывавшихся храмом бойцов ВСУ

Бойцы группы «Викинг» уничтожили управляемым снарядом прикрывавшихся храмом военных ВСУ

Фото: РИА Новости

Бойцы группы «Викинг» уничтожили украинский узел связи вблизи храма под Марьинкой с помощью управляемого снаряда. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что благодаря использованию высокоточного снаряда «Краснополь» военным удалось уничтожить бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) и при этом не повредить церковь, расположенную в нескольких десятках метров.

Ранее подполковник Народной милиции Луганской народной республики в отставке Андрей Марочко сообщал, что под Угледаром и Артемовском украинские военные сбрасывают на российские подразделения гранаты с отравляющим газом, вызывающим тошноту. «Речь идет, скорее всего, о полицейском газе вроде "Черемухи"», — предположил он.

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Алевтина Запольская
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