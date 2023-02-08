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09:14, 8 февраля 2023Силовые структуры

Российский полицейский осужден на пять лет за вымогательство миллионов рублей

В Сибири сотрудник УЭБиПК МВД получил 5 лет за вымогательство 6,5 млн рублей у знакомых

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Красноярске суд вынес приговор сотруднику управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК) МВД за вымогательство денег у знакомых под угрозой уголовного преследования. Об этом «Ленте.ру» сообщила представитель регионального управления Следственного комитета России (СКР) Юлия Арбузова.

Осужденный признан виновным в мошенничестве с использованием служебного положения. Ему назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы в колонии общего режима.

Следствие и суд установили, что в декабре 2018 года правоохранитель убедил знакомого заплатить другому сотруднику полиции полтора миллиона рублей, чтобы избежать уголовной ответственности. Полученные деньги подсудимый присвоил. По такой же схеме он попытался выманить пять миллионов рублей у другого знакомого под предлогом прекращения якобы проводимых полицейскими оперативно-разыскных мероприятий.

При получении денег силовик был задержан коллегами из ФСБ.

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Любовь Ширижик
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