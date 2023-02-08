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15:41, 8 февраля 2023Россия

В Совфеде вступили в полемику с философом Жижеком из-за культа смерти в России

Сенатор Пушков вступил в заочную полемику с философом Жижеком из-за культа смерти

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Член Совета Федерации Алексей Пушков опубликовал в своем Telegram-канале пост, в котором вступил в заочную полемику с известным словенским философом Славоем Жижеком. Сенатор не согласился с заявлениями Жижека о присутствии в публикациях российских СМИ культа смерти.

Пушков заявил, что когда-то Жижек был нонконформистом и высказывал интересные идеи, однако сейчас, по мнению сенатора, словенский философ стал «полным и скучным конформистом».

«Пишет какую-то ахинею, будто в российских СМИ проповедуется "культ смерти", при этом ссылаясь на пару чрезмерно экзальтированных заявлений, в которых к тому же речь идет не столько о "культе смерти", сколько о жертвенности, что есть совсем разные вещи», — написал в блоге Пушков.

Также Пушков призвал философа обратить внимание на США, где, как считает сенатор, этот культ смерти проявляется более ярко. В качестве примера он привел выступление трансгендера на церемонии «Грэмми».

Основатель Люблянской школы психоанализа Славой Жижек уже становился объектом внимания российских властей, когда вызывал на дебаты главу Следственного комитета России Александра Бастрыкина.

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Марк Леонов
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