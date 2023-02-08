Обвиняемый в покушении на экс-главу Кузбасса потребовал денежную компенсацию

Обвиняемый в покушении на экс-главу Кузбасса требует 27 млн руб за долгое судопроизводство

Апелляционный суд подтвердил решение Новосибирского областного суда, отказавшегося выплачивать денежную компенсацию бизнесмену Михаилу Живило, проживающему во Франции. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По данным издания, адвокат Живило потребовал 27,5 миллиона рублей за чрезмерную продолжительность уголовного судопроизводства и частые приостановки расследования. Его подзащитный является фигурантом дела с 2000 года. Защита намерена подавать иск в кассационный суд. Однако по данным правоохранительных органов, завершить расследование дела в отсутствие обвиняемого и направить его в суд не представляется возможным.

Речь идет о покушении на убийство бывшего губернатора Кемеровской области Амана Тулеева. Следствие считает, что заказчиком убийства являлся Живило — московский бизнесмен, глава «Международной инвестиционной компании». Ему заочно предъявили обвинение по статье 277 («Посягательство на жизнь государственного деятеля») УК РФ и объявили в розыск. Кроме того, российские власти безуспешно пытались добиться его экстрадиции.

Ранее по этому делу были осуждены участники заговора — олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов и его младший брат Виктор. Сторона обвинения утверждала, что Виктор по поручению своего брата нашел двух жителей Новосибирска и предложил им за 179 тысяч долларов убить Амана Тулеева.

Однако потенциальные киллеры, Владимир Харченко и Сергей Никаноров, обратились в правоохранительные органы, и покушение не состоялось. Виктор Тихонов уже отбыл назначенный ему четырехлетний срок заключения и вышел на свободу. А Александра Тихонова освободили в связи с амнистией.