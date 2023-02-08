Госдума и Совфед обратятся к парламентам мира о работе биолабораторий США

Совфед и Госдума 15 февраля примут обращение к парламентам мира о биолабораториях США

Совет Федерации и Государственная дума намерены 15 февраля на своих заседаниях принять проект обращения к парламентам мира с тем, чтобы они запросили информацию о работе DTRA (Агентства по сокращению угрозы оружия массового поражения Минобороны США) в своих странах. Об этом сообщил вице-спикер Совфеда, сопредседатель парламентской комиссии по расследованию работы биолабораторий на Украине Константин Косачев, передает ТАСС.

Как заявил российский сенатор, идея обращения заключается в том, чтобы «призвать наших коллег-парламентариев обратиться в соответствующие правительства и задать правительствам вопрос: "А у нас что-то происходит на нашей территории, есть такое сотрудничество?"».

Обе палаты Федерального собрания планируют рассмотреть проект обращения синхронно, сейчас над его текстом работают профильные комитеты обеих палат парламента. После рассмотрения на пленарных заседаниях обращение будет направлено в парламенты мира.

К обращению парламентарии планируют приложить анализ доклада DTRA, «чтобы объяснить, почему мы так озабочены», заключил Косачев.

Ранее спикер Госдумы России Вячеслав Володин заявил, что США должны закрыть военные биолаборатории. Министр иностранных дел России Сергей Лавров говорил, что финансируемые американской стороной биолаборатории находятся в Армении и Центральной Азии.