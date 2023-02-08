Норвежец ответил назвавшей его тараканом Резцовой фразой о ядерной войне

Биатлонист Легрейд назвал глупой критику чемпионки ОИ Анфисы Резцовой в адрес норвежцев

Норвежский биатлонист Стурла Холм Легрейд ответил назвавшей его тараканом трехкратной олимпийской чемпионке Анфисе Резцовой. Его слова приводит TV2.

«Тараканы — самые живучие насекомые, они могут пережить ядерную войну. Так что хорошо, что нас так называют», — пошутил спортсмен. Он назвал глупой критику россиян, посчитав, что на нее не нужно реагировать.

4 февраля норвежские биатлонисты Тарьей и Йоханнес Бе выступили против возвращения российских спортсменов на международные турниры. Спортсмены заявили о неправильном выборе Международного олимпийского комитета (МОК) в отношении России.

25 января МОК заявил, что рассматривает возможность индивидуального допуска к соревнованиям для российских и белорусских атлетов. Отмечалось, что шанс получить разрешение на выступление на международных турнирах смогут только атлеты, которые не поддерживали проведение спецоперации на Украине и не нарушали антидопинговые правила. После волны критики со стороны европейских стран и спортсменов в МОК подчеркнули, что не приняли окончательного решения по этому вопросу.