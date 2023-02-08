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08:41, 8 февраля 2023Силовые структуры

Российскую полицейскую уличили в любовной связи с обвиняемым и наказали

Суд запретил службу в МВД начальнице отдела дознания Курчатова за помощь любовнику

Фото: Кристина Кормилицына / Коммерсантъ

Суд вынес приговор начальнице отдела дознания межмуниципального отдела МВД России города Курчатов Наталье Лесненко, которую уличили в любовной связи с обвиняемым. Об этом «Ленте.ру» сообщила представитель объединенной пресс-службы судов региона Анна Полянская.

Женщину признали виновной в совершении преступления, предусмотренного статьей 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями»), и запретили ей занимать должности в правоохранительной системе сроком на два года. Должностное преступление полицейской выявили сотрудники ФСБ.

По версии следствия, Лесненко находилась в близких отношениях с фигурантом уголовного дела и решила помочь ему, вернув находившийся под арестом автомобиль Audi. Она уехала на нем с места происшествия к любовнику. Позже полицейская забрала его уголовное дело в свое производство, но вместо расследования совершенного им преступления попросила суд о прекращении следствия, не имея на то законных оснований, с назначением наказания в виде штрафа.

Злоупотребление полномочиями со стороны Лесненко привели к тому, что ее любовник почувствовал свою безнаказанность и вновь совершил на возвращенной машине Audi преступление, предусмотренное статьей 264.1 УК РФ («Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость»).

Управление МВД по Курской области уволил осужденную сотрудницу из органов внутренних дел по отрицательным основаниям.

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Любовь Ширижик
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