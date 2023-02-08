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13:00, 8 февраля 2023Бывший СССР

В ЛНР заявили о готовности Киева к контратаке

Глава ЛНР Пасечник заявил, что ВСУ стянули достаточное количество сил для контрнаступления

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Киев скопил достаточное количество сил для контратаки, ситуация на линии соприкосновения очень сложная, заявил врио главы Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник. Его цитирует РИА Новости.

«Ситуация, безусловно, очень сложная. И это касается не только Сватово и Кременной. Безусловно, это и Лисичанск, и Рубежное. Это и направление Троицка», — заявил Пасечник.

По его словам, украинская армия скапливает достаточные резервы для того, чтобы контратаковать и вернуть утерянные территории.

Ранее командир чеченского спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов сообщил, что Киев начал перебрасывать в Донбасс резервы с херсонского, харьковского направлений и Западной Украины.

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Алевтина Запольская
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