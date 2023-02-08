Во Франции подтвердили сообщения о встрече Макрона с Зеленским и Шольцем
Reuters: власти Франции подтвердили, что президент Макрон встретится с Зеленским и Шольцем
Во Франции подтвердили, что президент Эммануэль Макрон встретится с украинским лидером Владимиром Зеленским и канцлером ФРГ Олафом Шольцем. Об этом пишет Reuters со ссылкой на заявление французских властей.
Сообщается, что встреча состоится в Париже в среду, 8 февраля.
Ранее в тот же день Зеленский посетил Великобританию, где встретился с премьер-министром страны Риши Сунаком. Это стало первым визитом украинского лидера в Соединенное Королевство с начала спецоперации.
Позже СМИ сообщили, что 8 февраля Зеленский посетит Париж, где проведет встречу с Макроном. Также журналисты утверждали, что на встречу с украинским лидером в столицу Франции отправился Шольц.