В России стало меньше магазинов электроники

РБК: за год в России уменьшилось число магазинов электроники на 5%

В 2022 году в России стали массово закрываться магазины электроники. Эксперты объясняют сокращение числа точек развитием онлайн-продаж и снижением трафика посетителей в торговых центрах. Об этом сообщает РБК.

По данным геосервиса «2ГИС», с февраля 2022 года по февраль 2023-го количество магазинов электроники в стране уменьшилось на пять процентов. При этом за аналогичный период 2021-2022 годов показатель вырос на 11 процентов, а до этого — на 7 процентов. В то же время дистрибьюторская компания diHouse отмечает, что с 1 марта по 1 августа 2022 года в стране число торговых офлайн-магазинов снизилось на 17 процентов.

Сейчас самое большое количество магазинов электроники в России находится в Москве, Санкт-Петербурге и Красноярске. За 2022 год число таких точек в столице уменьшилось на 5,8 процента, до 1619 магазинов, в Санкт-Петербурге — на 6,5 процента, до 829 магазинов, а в Красноярске — на 4,3 процента, до 379 магазинов, свидетельствуют данные 2ГИС. В то же время в 5 из 16 городов-миллионников страны количество офлайн-магазинов, наоборот, выросло, например, на 8,9 процента — в Ростове-на-Дону, на 5,3 процента — в Челябинске, на 4,4 процента — в Омске.

Региональный директор департамента торговой недвижимости NF Group Евгения Хакбердиева, говоря о ситуации на столичном рынке, отметила, что ретейлеры техники за прошлый год также осуществили меньше сделок аренды торговых площадей — показатель снизился на 60 процентов по сравнению с уровнем 2021 года, однако в два раза превысил уровень 2020-го.