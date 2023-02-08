В Москве 70 процентов молодоженов подали заявление в ЗАГС по-новому

Вице-мэр Ракова: в 2023 году более 70% москвичей подали заявление в ЗАГС онлайн

Москвичи стали чаще подавать заявления на регистрацию брака онлайн. В таком формате бракосочетание запланировали более 70 процентов молодоженов в 2023 году. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, в сравнении с 2019 годом доля онлайн-заявлений выросла более чем вдвое. «Это удобно, быстро и нет необходимости тратить время на дорогу до дворцов бракосочетания или центров госуслуг», — отметила Ракова.

20 000 пар подали заявление на регистрацию брака в Москве в 2023 году

Из 20 тысяч пар, решивших пожениться в 2023 году, около 15 процентов запланировали регистрацию брака на выездных локациях. «Самое большое количество заявлений подано на лето: с июня по август уже планируют пожениться около 8 тысяч пар, это свыше 30 процентов от общего количества подавших заявление на этот год. Сейчас москвичи активно подают заявление на летние даты на выездные площадки и в обновленные дворцы бракосочетания», — рассказала заммэра.

Самая популярная дата в 2023 году — 23.03.2023. В этот день планируют пожениться уже около 700 пар, но прием заявлений еще не окончен. Следующей по популярности оказалось 3 марта (03.03.2023) — эту дату выбрали уже более 670 пар. На третьем месте летняя дата — 23.06.2023. В этот день поженятся около 500 пар. Еще 350 москвичей поженятся 23.02.2023.

«В Москве наблюдается тенденция на популярность красивых дат при планировании свадьбы. В 2022 году в Москве были популярны даты с красивым сочетанием двоек, в 2023 году преобладает количество браков в даты с сочетанием троек. Бум на красивые даты начался с 07.07.2007, тогда в Москве было зарегистрировано 1700 браков. Это абсолютный рекорд за все время среди чисел с красивым сочетанием цифр», — рассказала Светлана Уханева, начальник Управления ЗАГС Москвы.

Подать заявление о заключении брака можно через портал mos.ru или Единый портал госуслуг, а также лично во Дворцах бракосочетания и центрах госуслуг «Мои Документы».

Для онлайн-подачи заявления через госуслуги молодоженам нужно будет внести данные паспортов, СНИЛС и документы о расторжении брака, если это не первая регистрация. После этого пара сможет выбрать место заключения брака — дворцы бракосочетания, выездные площадки, центры госуслуг «Мои Документы». Затем им откроется перечень доступных дат и временные слоты. При завершении выбора время на площадке автоматически бронируется, а второму заявителю направляется приглашение на электронную почту, на которое нужно ответить в течение 24 часов. В приглашении будет ссылка, перейдя по которой второй заявитель должен подтвердить свои персональные данные. Финальный этап — оплата госпошлины.

Для подачи заявления на mos.ru нужно сначала выбрать место и время заключения брака, а затем внести данные документов и подтвердить приглашение.

На сайте «Новые адреса счастья» на портале mos.ru молодожены могут выбрать выездную площадку. Там доступны фото и описание каждой площадки, расположение на карте Москвы, доступные даты, инструкция по подаче заявления, а также красивые даты, в которые можно пожениться.