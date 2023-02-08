Офицер ЛНР сообщил о зачистке большинства укрепрайонов ВСУ в Марьинке

Офицер Киселев сообщил о зачистке войсками РФ большинства укрепрайонов ВСУ в Марьинке

Российские войска зачистили все укрепрайоны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Марьинке Донецкой народной республики (ДНР), освобождение города близится, сообщил полковник Луганской народной республики (ЛНР) Виталий Киселев в Telegram.

«Штурмовики 150-й дивизии выбили боевиков ВСУ из всех стратегически значимых объектов в городе и близятся к завершению его освобождения», — написал офицер.

Накануне врио главы ЛНР Леонид Пасечник заявил, что Киев скопил достаточное количество сил для контратаки, ситуация на линии соприкосновения очень сложная.