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16:02, 8 февраля 2023Путешествия

Названы самые бюджетные направления для поездок по России на майские праздники

Самыми бюджетными направлениями для перелетов в мае стали Кемерово и Барнаул

Фото: Сергей Петров / Globallookpress.com

Самыми бюджетными направлениями России для путешествий на майские праздники стали Кемерово, Барнаул, Томск, Махачкала, Ижевск и Магнитогорск. Список наиболее выгодных маршрутов назвали в исследовании сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip, результаты которого попали в редакцию «Ленты.ру».

По данным аналитиков, одним из самых дешевых вариантов перелетов является маршрут Новосибирск — Кемерово. Его стоимость составляет тысячу рублей. На втором месте — билет из Новосибирска в Барнаула за 1,2 тысячи рублей, замыкает тройку рейс в Томск за 1,5 тысячи.

Жителям Минеральных Вод выгоднее всего отправиться в поездку в мае в Махачкалу за 1,6 тысячи рублей в одну сторону. Чуть дороже обойдется туристам Псков (от двух тысяч рублей) и Астрахань (от 2,3 тысячи). Улететь в Сочи можно за 2,6 тысячи рублей, а за 3,8 тысячи — в Волгоград.

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Из Екатеринбурга можно организовать бюджетное путешествие в Ижевск (перелет в одну сторону стоит 1,7 тысячи рублей), Магнитогорск (1,8 тысячи), Тюмень (2,3 тысячи), Ханты-Мансийск (2,5 тысячи) и Тобольск (3,3 тысячи). Из Москвы также есть выгодные перелеты: до Санкт-Петербурга получится добраться за 2,6 тысячи рублей, до Пскова — за 2,7 тысячи, до Тамбова — за 3 тысячи.

Путешествующим из Санкт-Петербурга доступны бюджетные варианты: перелет в столицу в последний месяц весны обойдется минимум в 2,6 тысячи рублей, в Архангельск — 2,9 тысячи, а в Казань — 3 тысячи. Из Сочи выгоднее всего отправиться в Махачкалу. Так, посетить Дагестан в мае можно, купив билет за 2 тысячи рублей.

Жители Архангельска могут приобрести самый недорогой авиабилет за 2,2 тысячи рублей в Санкт-Петербург, путешественникам из Уфы удастся отправиться в Астрахань за 2,3 тысячи. Самым доступным направлением для вылета из Казани стала Самара — 2,4 тысячи рублей, из СургутаКурган (2,9 тысячи).

Ранее стало известно, что если правильно прибавить выходные, приуроченные к государственным праздникам, то в 2023 году россияне могут официально отгулять почти два месяца отпуска (52 дня), вместо положенных 28 календарных дней. Например, в марте можно уместить отпуск, если приплюсовать к Международному женскому дню, который выпадает на среду, 6-7-е (понедельник и вторник) и 9-10-е (четверг и пятница) числа.

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Валентина Процкова
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