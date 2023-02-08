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19:09, 8 февраля 2023Бывший СССР

В ООН озвучили число погибших мирных граждан с начала конфликта на Украине

ООН: с начала военных действий на Украине погибло не менее 7,1 тысячи мирных граждан

Фото: Leah Millis / Reuters

С февраля 2022 года в ходе военных действий погибло не менее 7,1 тысячи мирных граждан. Такое число озвучила высокий представитель ООН по вопросам разоружения Изуми Накамицу, передает ТАСС.

По ее словам, с начала текущего конфликта офис комиссара ООН по правам человека зафиксировал 18 657 пострадавших среди гражданских лиц. «Это число включает 7110 убитых и 11 547 раненых. Реальные цифры, вероятно, гораздо больше», — сказала Накамицу.

В декабре 2022 года хакеры из группировки Anarchist Kombatant сообщили о взломе служебного архива начальника Генштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) генерал-лейтенанта Сергея Шаптала. Согласно обнаруженным там документам, к 30 ноября пропавшими без вести были признаны 35 382 украинских военнослужащих.

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Алевтина Запольская
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