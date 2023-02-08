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12:19, 8 февраля 2023Культура

Половину акций Майкла Джексона захотели продать почти за миллиард долларов

Представители американского певца Майкла Джексона могут продать 50 процентов его акций

Фото: Lee Celano / Reuters

Представители американского певца Майкла Джексона могут продать 50 процентов его акций. Об этом сообщает TMZ.

У музыки Джексона может появиться новый совладелец, если между представителями исполнителя и Sony будет заключена сделка на сумму в размере около миллиарда долларов. На данный момент рассматривается возможность продажи половины акций певца примерно за 900 миллионов долларов (около 65,5 миллиарда рублей), включая записи и издательские права. При этом отмечается, что намерения продавать музыкальный каталог исполнителя полностью нет.

Ранее сообщалось, что 26-летний племянник Майкла Джексона Джаафар Джексон сыграет певца в байопике, посвященном его жизни.

Майкл Джексон умер июне 2009 года из-за передозировки успокоительного препарата пропофола. Личный врач певца Конрад Мюррей, который выписал Джексону этот препарат, в ноябре 2011 года был приговорен к четырем годам тюрьмы.

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Варвара Кошечкина
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