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23:18, 8 февраля 2023Мир

В НАТО заявили об активности китайской разведки в Европе

Столтенберг: Китай активизировал разведку в Европе и использует кибервозможности
Йенс Столтенберг

Йенс Столтенберг. Фото: Jens Schicke / Globallookpress.com

КНР активизировала свою разведывательную деятельность в Европе, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, Североатлантический альянс наблюдает возросшую активность китайской стороны на европейском континенте. «Они используют спутники, кибервозможности. И, как мы видели в случае с США, воздушные шары», — подчеркнул он. Генсек указал на то, что Китай в последние годы значительно вкладывается в новые военные возможности, в том числе для разведки и наблюдения.

5 февраля ВВС США сбили принадлежащий Китаю «шпионский шар» в небе над Южной Каролиной у юго-восточного побережья страны. Перед уничтожением аэростата американские власти закрыли часть воздушного пространства над Северной Каролиной и Южной Каролиной из-за действий Пентагона по «обеспечению нацбезопасности», а к объекту были направлены истребители.

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Марина Совина
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