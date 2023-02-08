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18:20, 8 февраля 2023Мир

Названа причастная к выбору места подрыва «Северных потоков» страна

Журналист Херш: место для установки взрывчатки под «Северными потоками» нашла Норвегия

Фото: Danish Defence Command / Reuters

Место для установки взрывчатки под газопроводами «Северный поток» и «Северный поток-2» выбрали норвежцы. Подробности о причастной к диверсии стране в своей статье раскрыл американский журналист Сеймур Херш, специализирующийся на проведении расследований.

«В марте несколько членов команды из США направились в Норвегию, чтобы встретиться с норвежскими секретной службой и Военно-морскими силами (ВМС). Одним из ключевых вопросов было:- где именно в Балтийском море лучше всего разместить взрывчатку», — утверждает Херш.

По его словам, ВМС Норвегии быстро обнаружили подходящее место для размещения взрывчатки и предложили сделать это во время учений НАТО Baltops 22. После небольшого исследования США согласились. Утверждается, что они также добавили к программе учений упражнение по минированию и разминированию под водой неподалеку от места подрыва.

В статье Херша указывается, что ВМС США предлагали применить для диверсии подлодку, а ВВС США — бомбы с дистанционным взрывателем. Утверждается, что разные варианты обсуждались на нескольких встречах.

После выхода статьи в Белом доме и ЦРУ заявили о непричастности к организации диверсий. «Это ложь и полный вымысел», — заверили в Белом доме.

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Варвара Кошечкина
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