Американский журналист описал операцию ВМС США по подрыву «Северных потоков»

Журналист Херш: США обсуждали использование подлодок для диверсии на «Северных потоках»

Для атаки на «Северные потоки» в Военно-морских силах (ВМС) США предлагали применить подлодку, а в Военно-воздушных силах (ВВС) — бомбы с дистанционным взрывателем. Об этом пишет в статье американский публицист, специализирующийся на проведении журналистских исследований, Сеймур Херш.

По его словам, в течение нескольких встреч обсуждались варианты подготовки диверсий. Херш уточнил, что в ВМС предложили использовать недавно введенную в использование подводную лодку для атаки на «Северные потоки», а ВВС обсуждали применение бомб с взрывателями замедленного действия, которые можно было активировать дистанционно. В ЦРУ утверждали, что это должно остаться в тайне, добавил он.

Журналист отметил, что отобранная группа оперативников ЦРУ и Агентства национальной безопасности США собралась под прикрытием в районе Вашингтона и разработала план с использованием водолазов ВМС, модифицированных подводных лодок и спасательного глубоководного аппарата. Как утверждает Херш, запланированное успешно осуществилось, после многих ошибок в поиске кабеля, на который водолазы установили подслушивающее устройство, перехватившее российский трафик и записавшее его.

27 сентября 2022 года компания Nord Stream AG заявила о беспрецедентных разрушениях на двух газопроводах компании — «Северный поток» и «Северный поток-2», которые идут по дну Балтийского моря в Германию. Позже германские следователи допустили, что за подрывами газопроводов могут стоять представители одной из западных стран.