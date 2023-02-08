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11:48, 8 февраля 2023Мир

Великобритания анонсировала новые санкции в отношении России

Великобритания объявит новые санкции против России 8 февраля

Фото: Steve Taylor / SOPA Images / LightRocket via Getty Images

В канцелярии премьер-министра Великобритании Риши Сунака сообщили, что правительство страны намерено объявить в среду, 8 февраля, о новом пакете санкций в отношении России. Об этом сообщает ТАСС.

Уточняется, что под ограничения подпадут компании, которые, по мнению британской стороны, получают прибыль за счет поддержки военных действий на Украине, а также лица, якобы входящие в окружение российского президента.

Кроме того, в Британии анонсировали начало подготовки украинских пилотов истребителей и морских пехотинцев. Также страна собирается ускорить поставки военного оборудования.

В декабре 2022 года Великобритания ввела санкции против российских военачальников. Всего под ограничительные меры попали 12 представителей старшего командного состава Вооруженных сил России, которые, как утверждается, были задействованы «в нанесении ударов по украинским городам».

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Варвара Кошечкина
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