Минэнерго Украины сообщило об отсутствии света у половины жителей Одессы

Минэнерго Украины: около 60 процентов жителей Одессы и близлежащих районов лишены света

Более половины жителей Одессы и Одесского района остаются без света, сообщает РИА Новости со ссылкой на Министерство энергетики Украины. В ведомстве также отметили, что ситуация с электроснабжением населенных пунктов остается очень сложной.

«По состоянию на утро среды доля обесточенных потребителей города и района составляет около 58 процентов от их общего количества», — заявили в украинском Минэнерго, указав, что объекты критической инфраструктуры подключены к энергоснабжению.

4 февраля на подстанции в Одессе произошла авария. Вскоре стало известно, что все мощные генераторы, имеющиеся в наличии у украинского Минэнерго, а также мини-электростанцию направят в Одессу для стабилизации положения.