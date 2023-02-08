Леонардо Ди Каприо заметили с 19-летней моделью Иден Полани

Актера Леонардо Ди Каприо заметили в компании 19-летней модели Иден Полани (Eden Polani). Об этом сообщает Page Six.

Звезду «Титаника» сфотографировали с моделью, когда они сидели рядом друг с другом на музыкальном мероприятии. Это вызвало неподтвержденные слухи об отношениях. Однако инсайдер сказал изданию, что между актером и моделью нет романа: «В этом нет правды. Он сидел рядом с [Полани] на музыкальной вечеринке вместе со многими другими людьми».

Ранее канадская актриса и комедиантка Кэтрин Райан объяснила любовь Ди Каприо к женщинам моложе 25 лет. Звезда «Эпизодов» обвинила артиста в нежелании взрослеть. Райан также пошутила, что скоро фильм «Титаник» станет слишком старым для того, чтобы в нем был Ди Каприо.

Ди Каприо известен тем, что никогда не встречается с девушками старше 25 лет. Это правило в очередной раз подтвердил его разрыв с моделью Камилой Морроне в 2022 году. Они расстались, как только той исполнилось 26 лет.