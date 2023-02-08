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23:19, 8 февраля 2023Россия

Россия обвинила управление ООН по правам человека в исполнении задач Запада

Постпред России Гатилов обвинил УВКПЧ ООН в исполнении задач Запада
Геннадий Гатилов

Геннадий Гатилов. Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Постоянный представитель России в ООН в Женеве Геннадий Гатилов выступил с обвинениями в адрес Управления верховного комиссара по правам человека (УВКПЧ) ООН, отметив, что оно исполняет заказ западных стран, которые являются его основными донорами, сообщает РИА Новости.

«Основные доноры УВКПЧ — это, конечно, западные страны, и кто платит деньги — тот и заказывает музыку», — заявил российский дипломат.

Он отметил, что работа управления при новом руководителе Фолькере Тюрке проводится преимущественно с учетом интересов западных государств и игнорировании предоставленных Россией данных о нарушении Украиной прав человека. Он подчеркнул, что штатный состав УВКПЧ почти полностью состоит из представителей западных стран либо политически близких к ним государств, из-за чего создается географический и в политический дисбаланс в составе сотрудников управления.

Ранее высокий представитель ООН по вопросам разоружения Изуми Накамицу рассказала, что с февраля 2022 года в ходе военных действий на Украине погибло не менее 7,1 тысячи мирных граждан.

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Марина Совина
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