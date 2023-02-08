Жители российского поселка отказались от торжественных похорон вагнеровца

Chita.ru: в Забайкалье жители поселка отказались от торжественных похорон вагнеровца

Жители поселка Жирекен Чернышевского района Забайкальского края отказались от торжественных похорон Никиты Касаткина, погибшего в ходе специальной военной операции (СВО) в составе ЧВК «Вагнер». Об этом со ссылкой пресс-службу Министерства культы региона сообщает новостной портал chita.ru.

Прощание с осужденным вагнеровцем, из-за которого в поселке Забайкалья разругались жители, решили проводить на дому у его двоюродной тети.

Ранее Глава администрации российского поселка Алена Когодеева пояснила, что люди разошлись во мнениях относительно того, нужно ли устраивать похороны с почестями. По ее данным, Касаткин несколько лет назад был осужден за убийство. Она отметила, что «у людей это в памяти».

«Половина поселка говорит: "Мы что, теперь из убийц будем героев делать?" Половина говорит, что он в СВО кровью искупил грехи. Поселок разделился на два лагеря, они там между собой баталии устраивают», — рассказывала Когодеева.

В январе в Серове Свердловской области с почестями похоронили 46-летнего вагнеровца Сергея Молодцова. До того как присоединиться к ЧВК, мужчина отбывал срок в колонии за то, что до смерти забил собственную мать.