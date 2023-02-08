Жители российского поселка поссорились из-за похорон вагнеровца

Chita.ru: в Забайкалье жители поселка поссорились из-за похорон вагнеровца

Жители поселка Жирекен Чернышевского района Забайкальского края поссорились из-за похорон Никиты Касаткина, погибшего в ходе специальной военной операции (СВО) в составе ЧВК «Вагнер», передает региональный новостной портал Chita.ru.

Глава администрации российского поселка Алена Когодеева пояснила, что люди разошлись во мнениях относительно того, нужно ли устраивать похороны с почестями. По ее информации, погибший вагнеровец несколько лет назад был осужден за убийство.

«У людей это в памяти. Половина поселка говорит: "Мы что, теперь из убийц будем героев делать?" Половина говорит, что он в СВО кровью искупил грехи. Поселок разделился на два лагеря, они там между собой баталии устраивают», — поделилась Когодеева.

Она считает, что необходимо просто проводить человека в последний путь. До этого родные Касаткина рассказали, что им отказали в организации прощания в доме культуры. В ответ на это глава забайкальского поселка разъяснила, что у них отсутствует типовое здание ДК. По словам Когодеевой, культурный центр разместили в арендованном помещении бывшего магазина, где атмосфера совсем не траурная.

Администрация поселка предложила провести прощание с бойцом ЧВК в церкви. Глава поселка считает такой вариант наиболее подходящим. Там с вагнеровцем смогут проститься все желающие. Комментариев от семьи Касаткина еще не поступало.

В январе сообщалось, что в уральском Серове с почестями похоронили 46-летнего вагнеровца, забившего до смерти собственную мать.