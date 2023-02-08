На Украине назвали поставки истребителей активной опцией на столе переговоров

Подоляк назвал поставки истребителей Киеву активной опцией на столе переговоров

Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк назвал поставки истребителей Киеву «активной опцией на столе переговоров. Его слова приводит РИА Новости.

Политик отметил, что это единственный инструмент, которого еще нет у украинских Вооруженных сил. Помимо истребителей также требуются ударные вертолеты, такие как Apache, или штурмовая авиация, чтобы закрыть небо.

«Это уже абсолютно активная опция на столе переговоров. Об этом постоянно говорят на разных уровнях: и публично, и непублично. И срок, ну, срок — недели», — добавил Подоляк.

Ранее премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что обсудил с президентом Украины Владимиром Зеленским возможность поставок истребителей Киеву. Он указал, что не исключает никакие варианты военной помощи.

Посольство России в Соединенном Королевстве в свою очередь пригрозило, что решение британских властей о поставках истребителей Украине будет иметь последствия для Европы и всего мира. В ведомстве отметили, что «кровавая жатва» очередного витка эскалации будет на совести Лондона.

