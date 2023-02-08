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13:56, 8 февраля 2023Среда обитания

В российском городе женщина поскользнулась на замерзших фекалиях и сломала руку

В Якутске пенсионерка поскользнулась на замерзших фекалиях и сломала руку

Фото: Виктория Сергеева / РИА Новости

В Якутске пенсионерка поскользнулась на замерзших фекалиях и получила травму. Внимание на ситуацию в российском городе обратило издание SakhaDay.

Татьяна Потапова пострадала в результате коммунальной аварии — по словам ее дочери Елизаветы Потаповой, каждую зиму в многоквартирных домах 17-го квартала Якутска, где произошел инцидент, наблюдается разлив канализации. В один из дней пожилая женщина, выходившая из дома, расположенного по адресу улица Жорницкого, 36, поскользнулась на замерзших фекалиях, упала и сломала руку.

«Нынче моя мама Татьяна Викторовна сломала руку, поскользнувшись у себя же в подъезде. Мама очень просила не распространять, но у меня уже не осталось терпения», — призналась Потапова.

На фотографиях, сделанных дочерью потерпевшей, можно увидеть следы нечистот. По мнению обратившейся в редакцию женщины, ее мать травмировалась из-за халатности управляющей компании (УК) «Юнион», обслуживающей дом, однако многочисленные сообщения в различные организации не приносят результата, и проблема с наледью из фекалий все еще не решена до конца.

В ноябре 2022 года стало известно о том, что в Петербурге квартиру матери с детьми залило фекальными водами по причине того, что один из жильцов дома выбросил в унитаз кошачий наполнитель. Впоследствии вода стала вытекать из-под двери пострадавшей и подходить к соседним квартирам.

Полина Кислицына
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