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21:18, 8 февраля 2023Мир

Посольство РФ прокомментировало обсуждение Лондоном передачи истребителей ВСУ

Посольство России ответило на обсуждение Лондоном поставки истребителей Украине

Фото: Globallookpress.com

Поставки Лондоном истребителей Вооруженным силам Украины (ВСУ) приведут к военно-политическим последствиям для европейского континента и всего мира. Об этом говорится в комментарии посольства РФ в Лондоне, пишет РИА Новости.

Дипломаты ответили, что в случае принятия решения о поставке боевых самолетов «кровавая жатва» очередного витка эскалации будет на совести Великобритании. «А также вытекающие из этого военно-политические последствия для европейского континента и всего мира», — прокомментировали в посольстве.

Ранее источник WSJ в британском правительстве рассказал, что в Кабмине страны обсуждают вопрос передачи истребителей Украине. Британские специалисты уточняют, какие самолеты могли бы предоставить ВСУ. При этом власти пока не дали окончательного ответа по этому вопросу.

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Марина Совина
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