Президент Путин провел оперативное совещание с членами Совбеза России

Президент России Владимир Путин в формате видеоконференции провел оперативного совещания с членами Совета безопасности страны,Об этом сообщается на официальном сайте Кремля.

Отмечается, что глава государства предложил обсудить меры по повышению пожарной безопасности и развитие инфраструктуры. «Обсуждались, в частности, вопросы развития инфраструктуры, а также меры по повышению пожарной безопасности и снижению рисков возникновения чрезвычайных ситуаций в паводковый период», — говорится в сообщении.

В совещании приняли участие премьер-министр Михаил Мишустин, председатель Совфеда Валентина Матвиенко, спикер Госдумы Вячеслав Володин, зампред Совбеза Дмитрий Медведев, руководитель администрации президента Антон Вайно, секретарь Совбеза Николай Патрушев, главы МВД и Минобороны Владимир Колокольцев и Сергей Шойгу, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что перед российскими учеными стоит непростая задача — за короткий период обеспечить технологический суверенитет страны.