Зеленский назначил главами трех регионов бывших сотрудников СБУ

«Страна»: Зеленский назначил главами трех регионов Украины бывших сотрудников СБУ

Президент Украины Владимир Зеленский назначил новых глав Днепропетровской области, а также подконтрольных Киеву частей Запорожской и Херсонской областей. Как сообщает украинское издание «Страна», все новые губернаторы — представители силовых структур. Об этом пишет РИА Новости.

Так, Днепропетровскую область возглавил Сергей Лысак — ранее он занимал должность начальника управления Службы безопасности Украины (СБУ) в этом же регионе, а до июля 2022 года был начальником управления СБУ в Житомирской области. Новый глава подконтрольной Киеву части Запорожской области Юрий Малашко прежде руководил антитеррористическим центром при СБУ. Александр Прокудин, назначенный главой подконтрольной Киеву части Херсонской области, с 2019 года был начальником Национальной полиции.

Ранее Верховная Рада Украины назначила Василия Малюка новым главой Службы безопасности Украины (СБУ). Также украинский парламент утвердил нового главу министерства внутренних дел (МВД) страны — Игоря Клименко.