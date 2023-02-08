Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
00:28, 8 февраля 2023Россия

Серия взрывов прозвучала в Харькове

Синегубов сообщил о серии взрывов в Харьковской области

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Серия взрывов прозвучала в Харьковской области. Об этом сообщил глава украинской администрации региона Олег Синегубов в своем Telegram-канале.

«Жители Харькова и области, внимание, удары», — написал он.

РИА Новости со ссылкой на издание «Страна» утверждает, что всего прозвучало шесть взрывов в Харькове. Очевидцы сообщают о звуках детонации. До этого в городе трижды за вечер объявлялась воздушная тревога.

Ранее сообщалось, что в результате ночного обстрела в Черноморской общине Николаевской области оказался поврежден объект инфраструктуры. 7 февраля в нескольких регионах Украины была объявлена воздушная тревога. В частности, сирены прозвучали в Харьковской, Кировоградской, Днепропетровской и Полтавской областях республики.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Германия одобрила поставку 178 танков Украине
В США рассказали о старых танках для Украины
Госдума и Совфед обратятся к парламентам мира о работе биолабораторий США
«ВКонтакте» заработала в обычном режиме
Серия взрывов прозвучала в Харькове
Число погибших при землетрясении в Турции снова возросло
Тренер назвал лучшие способы накачать руки гантелями
В России арестовали перевозившую военные микросхемы украинку
Раскрыты способы найти подходящую квартиру в Москве
Умер актер из фильма «Завтра была война»
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.