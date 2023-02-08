Серия взрывов прозвучала в Харькове

Синегубов сообщил о серии взрывов в Харьковской области

Серия взрывов прозвучала в Харьковской области. Об этом сообщил глава украинской администрации региона Олег Синегубов в своем Telegram-канале.

«Жители Харькова и области, внимание, удары», — написал он.

РИА Новости со ссылкой на издание «Страна» утверждает, что всего прозвучало шесть взрывов в Харькове. Очевидцы сообщают о звуках детонации. До этого в городе трижды за вечер объявлялась воздушная тревога.

Ранее сообщалось, что в результате ночного обстрела в Черноморской общине Николаевской области оказался поврежден объект инфраструктуры. 7 февраля в нескольких регионах Украины была объявлена воздушная тревога. В частности, сирены прозвучали в Харьковской, Кировоградской, Днепропетровской и Полтавской областях республики.