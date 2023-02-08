В Домодедово поймали контрабандиста из Узбекистана со швейцарскими франками

В Домодедово нашли 190 тысяч швейцарских франков в куртке у контрабандиста из Узбекистана

В аэропорту Домодедово таможенники поймали гражданина Узбекистана со швейцарскими франками. Об этом в среду, 8 февраля, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Федеральной таможенной службы.

По данным ведомства, пассажир собирался вылететь в Турцию. Сотрудникам таможни он сказал, что везет только 10 тысяч франков, однако в его куртке обнаружили 111 тысяч. Кроме того, в карманах другой одежды нашли еще 80 тысяч франков. Суммарно это около 14 миллионов рублей.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении дела. Мужчине грозит до четырех лет лишения свободы.

Ранее стало известно, что в Красноярске задержали местного жителя, который отправлял за границу боевую экипировку под видом гражданской одежды.