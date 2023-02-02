Незаконно отправлявшего боевую экипировку за границу россиянина задержали

В Красноярске ФСБ задержала мужчину за незаконную отправку боевой экипировки за границу

В Красноярске задержали местного жителя, который отправлял за границу боевую экипировку под видом гражданской одежды. Об этом в четверг, 2 февраля, сообщает РИА Новости со ссылкой на региональный главк ФСБ.

В отношении россиянина возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 226.1 («Контрабанда») УК РФ. Мужчина пытался по почте отправить элементы боевой экипировки, относящиеся к продукции военного назначения. О содержимом посылки стало известно таможенникам. Теперь фигурант находится под подпиской о невыезде. Ему грозит до семи лет колонии.

Ранее сообщалось, что житель Севастополя стал фигурантом дела о контрабанде во Францию военных противогазов.