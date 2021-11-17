На россиянина завели дело за контрабанду военных противогазов

Житель Севастополя стал фигурантом дела о контрабанде во Францию военных противогазов

Таможня возбудила уголовное дело против предпринимателя из Севастополя, который отправлял контрабандой военную продукцию за границу. Об этом «Интерфаксу» сообщили в пресс-службе южной оперативной таможни.

Расследование ведется по статье 226.1 УК РФ («Незаконное перемещение через таможенную границу вооружения»). Коммерсант стал фигурантом дела после того, как в почтовом отделении «Москва-Шереметьево» были обнаружены два комплекта летных противогазовых фильтрующих коробок, которые выслали во Францию.

В ходе следствия было установлено, что севастопольский предприниматель неоднократно отправлял в разные страны военную продукцию под видом товаров гражданского назначения.