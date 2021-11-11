Россиянину дали три года за контрабанду запчастей ЗРК С-300 на Украину

Россиянин получил три года колонии за контрабанду деталей ЗРК С-300 на Украину

Россиянину дали три года за участие в контрабанде запчастей зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) С-300 на Украину. Об этом в четверг, 11 ноября, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу управления ФСБ по Москве и области.

По данным агентства, гражданин России Джованни Михай вместе с украинцем Василием Василенко организовали контрабанду компонентов зенитно-ракетного комплекса С-300 на Украину. Михаю суд назначил три года общего режима, в то время как Василенко свой приговор — 12 лет строгого режима — получил почти год назад в Мосгорсуде по обвинению в шпионаже.

По версии силовиков, Михай и Василенко каким-то образом в 2019 году приобрели запчасти комплекса С-300 и решили заработать на этом. Василенко взяли с поличным, когда он получал детали, которые позже собирался передать концерну «Укроборонпром».

Михая задержали через несколько месяцев после этого в Пензе — на его след вышли оперативным путем.

