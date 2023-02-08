Сейсмолог оценил вероятность повторения мощного землетрясения в Турции

Сейсмолог Гуляев назвал маловероятным повторение мощного землетрясения в Турции

Повторение мощного землетрясения в Турции маловероятно. Тем не менее следующие за главным событием афтершоки могут оказаться достаточно сильными, пусть и не такими, как первый эпизод. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил сейсмолог, старший научный сотрудник лаборатории сейсмометрии Института геофизики уральского отделения РАН Александр Гуляев.

«Вряд ли мощное землетрясение повторится. А вот афтершоки могут быть достаточно сильные, даже такие же, как первое событие, хоть это и маловероятно. Определить, где и когда они точно будут, достаточно трудно, только на основании опыта мы можем сказать, что поскольку было такое серьезное событие, значит, и в будущем не исключены новые», — объяснил сейсмолог.

Он также добавил, что вероятность того, что крупные события произойдут в других — например, туристических — зонах Турции, невелика. Как правило, афтершоки идут вдоль тех разломов, где произошло землетрясение.

В ночь на 6 февраля в Турции произошло сильнейшее на территории страны с 1939 года землетрясение магнитудой 7,8. Сильные подземные толчки также ощущались в Сирии, на Кипре, в Грузии, Абхазии, Армении, Ираке, Ливане.

По последним данным, число погибших в результате землетрясения в Турции и Сирии уже достигло 10 тысяч человек. В десяти провинциях Турции, которые затронуло бедствие, на три месяца объявлено чрезвычайное положение, в стране объявлен национальный траур.

