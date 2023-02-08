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20:01, 8 февраля 2023Мир

Австрия призвала возвести стены на границе ЕС для защиты от мигрантов

Канцлер Австрии Нехаммер призвал возвести стены на границе ЕС для защиты от мигрантов

Фото: Dominic Ebenbichler / Reuters

Канцлер Австрии Карл Нехаммер в интервью изданию Bild призвал возвести стены и ограждения на границе Евросоюза (ЕС) для защиты от нелегальной миграции.

По словам австрийского канцлера, физическая инфраструктура и барьеры необходимы для жесткой защиты внешних границ. Он подчеркнул, что Европа переживает новый миграционный кризис, поэтому действовать нужно быстро и четко. «Защита внешних границ ЕС является необходимостью, а не желанием», — указал канцлер.

Издание отмечает, что Нехаммер стал первым главой правительства в Евросоюзе, который призвал возвести стены и заборы вокруг ЕС в условиях острого миграционного кризиса.

27 лидеров стран Евросоюза встретятся в Брюсселе 9–10 февраля на саммите, в ходе которого планируется обсудить украинский конфликт, миграцию и реакцию блока на закон о снижении инфляции в США.

В 2022 году число беженцев, обратившихся за международной защитой в страны Евросоюза, достигло рекордного уровня со времен европейского миграционного кризиса в 2015 году. По данным Европейского бюро по вопросам предоставления убежища, с июля количество обратившихся за помощью увеличилось на 16 процентов.

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Варвара Кошечкина
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