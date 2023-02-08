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20:18, 8 февраля 2023Путешествия

Три страны стали лидерами по въездному туризму в России

Германия, Турция и Иран стали лидерами по въездному туризму в России в 2022 году

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

В 2022 году лидерами по въездному туризму в России стали три страны — Германия, Турция и Иран. Такие данные приводит Погранслужба ФСБ РФ, передает «Интерфакс».

Уточняется, что из Германии в Россию прибыли 25,3 тысячи человек, что почти на 30 процентов меньше, чем годом ранее. Гостей из Турции было 22,6 тысячи, а из Ирана — 14,6 тысячи. Всего с туристическими целями Россию посетили в 2022 году 205,1 тысячи иностранцев.

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Следом за лидерами в рейтинге также значатся Казахстан (13,27 тысячи), Куба (11,3 тысячи), Узбекистан (8,86 тысячи), Киргизия (6,6 тысячи), Индия (6,4 тысячи), США (5,58 тысячи), Армения (5,2 тысячи). В двадцатку лидеров попали Израиль, Латвия, ОАЭ, Сербия, Азербайджан, Южная Корея, Туркмения, Италия, Франция и Литва.

В марте прошлого года уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов предложил новые меры по спасению туристического бизнеса в условиях санкций. Омбудсмен попросил дать туроператорам возможность отсрочки возврата средств клиентам, а также отменить НДС для всех организаций в сфере внутреннего и въездного туризма.

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Зарина Дзагоева
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