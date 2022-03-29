В России предложили новые меры по спасению турбизнеса

Омбудсмен Титов предложил отменить НДС для всех организаций в сфере туризма

Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов предложил новые меры по спасению туристического бизнеса в условиях санкций. Соответствующее письмо он направил вице-премьеру Дмитрию Чернышенко. Об этом сообщает ТАСС.

Так, омбудсмен попросил дать туроператорам возможность отсрочки возврата средств клиентам, а также отменить НДС для всех организаций в сфере внутреннего и въездного туризма. По его словам, так как в настоящее время НДС уже обнулены для отелей и авиакомпаний, условия для туроператоров стали «дискриминационными».

Антикризисные меры, предложенные Титовым, также подразумевают отсрочку запуска реестра турагентств до января 2023 года. Кроме того, в письме рекомендуется увеличить объем субсидирования внутренних рейсов до четырех миллиардов рублей в год и продлить программу туристического кешбэка со 2 июля по 31 декабря 2022 года.

Ранее президент России Владимир Путин подписал законопроект об обнулении ставки НДС для гостиниц и других средств размещения, нормы вступят в силу 26 апреля. Льготный период для нулевой ставки будет составлять пять лет.