Российский таможенник получил штраф за взятку от коммерсанта

Суд вынес приговор главному таможенному инспектору Петербурга за взятку от коммерсанта

В Санкт-Петербурге суд вынес обвинительный приговор бывшему главному государственному таможенному инспектору Центральной акцизной таможни за получение взятки. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Западного межрегионального управления на транспорте Следственного комитета России (СКР).

За коррупцию суд назначил фигуранту дела штраф в размере 70 тысяч рублей. Также был осужден взяткодатель.

Следствие и суд установили, что с августа 2021-го по август 2022 года таможенный инспектор получал от представителя коммерческой организации денежные вознаграждения за ускоренный выпуск товаров за границу. Общая сумма подношений составила 37 тысяч рублей.

В настоящее время продолжается расследование коррупционных преступлений в отношении других фигурантов дела.