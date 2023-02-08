Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
16:14, 8 февраля 2023Силовые структуры

Российский таможенник получил штраф за взятку от коммерсанта

Суд вынес приговор главному таможенному инспектору Петербурга за взятку от коммерсанта

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В Санкт-Петербурге суд вынес обвинительный приговор бывшему главному государственному таможенному инспектору Центральной акцизной таможни за получение взятки. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Западного межрегионального управления на транспорте Следственного комитета России (СКР).

За коррупцию суд назначил фигуранту дела штраф в размере 70 тысяч рублей. Также был осужден взяткодатель.

Следствие и суд установили, что с августа 2021-го по август 2022 года таможенный инспектор получал от представителя коммерческой организации денежные вознаграждения за ускоренный выпуск товаров за границу. Общая сумма подношений составила 37 тысяч рублей.

В настоящее время продолжается расследование коррупционных преступлений в отношении других фигурантов дела.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Любовь Ширижик
Обсудить
Последние новости
Американский журналист описал операцию ВМС США по подрыву «Северных потоков»
Член команды Махачева оказался под угрозой тюрьмы за кормление квокк в Австралии
54-летняя певица Валерия раскрыла свой график бьюти-процедур
Принца Гарри и Меган Маркл вызвали в суд
В ЛНР рассказали о заполненных ранеными солдатами ВСУ больницах Краматорска
Раскрыта причина эффективности ракеты «воздух-РЛС» в ходе СВО
Зеленский встретится с Макроном в Париже
Польша разочаровалась вкладом Германии в поставку танков Украине
В Британии понадеялись увидеть первые обвинения по трибуналу против России
Зеленский пообещал добиваться поставок истребителей Киеву
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.