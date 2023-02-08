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11:02, 8 февраля 2023Интернет и СМИ

Резидентка Comedy Club оценила современный юмор

Резидентка Comedy Club Кравец заявила, что сегодня юмор должен быть мягче и тактичнее

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Телеведущая и единственная женщина в проекте Comedy Club на ТНТ Марина Кравец оценила современный юмор. В беседе с изданием «Телепрограмма» она заявила, что сегодня юмор должен быть мягче и тактичнее.

По мнению резидентки шоу, юмор всегда меняется и отзывается на то, что происходит в мире. «Лично я никогда не была поклонницей программ с жестким и обидным юмором», — высказалась юмористка. Она также отметила, что старается выбирать золотую середину: чтобы шутки были острыми и смешными и в то же время не обидными, чтобы человек, над которым шутят, не закрывался.

Кравец считает, что сегодня юмористам следует быть мягче и тактичнее, чтобы вызывать больше позитивных эмоций и делать мир добрее. «При этом никто не говорит о том, что пора разливать мед, елей и шутить про солнышко и цветочки. Актуальные темы надо всегда поднимать. Главное — их правильно подать», — подчеркнула она.

Ранее комик Гарик Мартиросян раскрыл отношение к Марине Кравец. «Я уже лет 15 не понимаю, почему у нее нет сольного шоу», — заявил Мартиросян. Шоумен также назвал резидентку Comedy Club «одной из самых крутых телеведущих» России.

Марина Кравец начала выступать в Comedy Club в 2010 году. Помимо этого, она вела ряд теле- и радиошоу. За работу над проектом «Большой завтрак» на ТНТ в 2018 году получила премию ТЭФИ в номинации «Лучший ведущий утренней программы».

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Олег Давыдов
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