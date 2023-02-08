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14:58, 8 февраля 2023Россия

Красноярский губернатор отреагировал на слухи о досрочной отставке

Губернатор Красноярского края Усс фразой «старая песня» отреагировал на слухи об отставке
СюжетОтставка губернатора:

Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Губернатор Красноярского края Александр Усс фразой «старая песня» отреагировал на слухи о досрочной отставке. Его комментарий по ситуации приводится в Telegram-канале «с Мира по Факту».

Глава российского региона признался, что не часто читает сведения о себе в Telegram-каналах. «Когда-то я избирался на должность председателя законодательного собрания. И тогда доброжелатели предрекли мне, что я закончу карьеру ровно через три месяца. Но я проработал 20 лет и на финише был избран в очередной раз единогласно», — поделился Усс.

Он подчеркнул, что высокая должность для него не является привилегией и наградой.

До этого пресс-секретарь Усса Сергей Зыблев опровергал сообщения о его отставке.

6 февраля «Ведомости» со ссылкой на три близких к администрации президента источника опубликовали материал, в котором говорилось о скорой отставке красноярского губернатора. Издание уточняло, что окончательное решение по Уссу будет принято исходя из опроса «Георейтинг» ФОМ — социологи проведут его уже в феврале-марте 2023 года.

До 2018 года Александр Усс был временно исполняющим обязанности главы Красноярского края. Впоследствии его избрали губернатором.

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Анна Щербакова
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