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00:28, 8 февраля 2023Интернет и СМИ

«ВКонтакте» заработала в обычном режиме

Социальная сеть «ВКонтакте» заработала в обычном режиме

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Соцсеть «ВКонтакте» работает в обычном режиме после сбоев у некоторых пользователей. Об этом заявили в пресс-службе компании.

«ВКонтакте работает в обычном режиме», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что некоторые пользователи могут испытывать затруднения с загрузкой соцсети. Согласно данным детектора сбоев от Brand Analytics, по состоянию на 20:00 по московскому времени было зафиксировано 294 жалобы на сбой в работе соцсети.

В прошлый раз «ВКонтакте» столкнулась со сбоем 9 декабря 2022 года. Тогда проблемы с доступом к соцсети на сайте и через приложение были зафиксированы в России, Европе, Азии и Африке.

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Юлия Мискевич
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