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19:59, 7 февраля 2023Интернет и СМИ

Во «ВКонтакте» прокомментировали сообщения о сбое

Пользователи пожаловались на сбой в работе социальной сети «ВКонтакте»

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Пользователи пожаловались на сбой в работе социальной сети «ВКонтакте», свидетельствуют данные детектора Brand Analytics. Сейчас «ВКонтакте» завершает работы по восстановлению доступа, сообщили «Ленте.ру» в пресс-службе компании.

«Пользователи в некоторых регионах могут испытывать краткосрочные затруднения с загрузкой социальной сети. Сейчас мы завершаем работы по восстановлению доступа в полном объеме», — прокомментировали в компании.

Согласно данным детектора, по состоянии на 20:00 мск было зафиксировано 294 жалобы на сбой в работе соцсети. При этом девять процентов пользователей сообщили о неполадках в работе мобильного приложения «ВКонтакте». Затруднения в работе соцсети зафиксированы в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и других городах РФ. Также сбой наблюдается на Украине, в Белоруссии и некоторых странах Европы и Азии.

В прошлый раз «ВКонтакте» столкнулась со сбоем 9 декабря 2022 года. Тогда проблемы с доступом к соцсети на сайте и через приложение были зафиксированы в России, Европе, Азии и Африке.

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Денис Савосин
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